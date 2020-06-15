全台罷免行動遍地開花，陳致中身在高雄也成箭靶，他低調回應以「平常心面對」。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

臉書上週開始出現「罷免陳致中」秘密社團，前市議員朱挺玗15日正式對外號招、位於新生路的服務處即日起協助代收罷免連署書。沈寂好一段時間的朱挺玗表示，身為前鎮小港在地人，非常「堵爛」陳致中的言行，決定身體力行助罷免，第一階段有望輕鬆過關。

「台北人老是笑高雄人沒水準，選貪污人的兒子當議員。」朱挺玗痛批，陳致中與老爸陳水扁明明就在鼓山美術館對面置產，有本事就去鼓山區選，為什麼要來前鎮、小港區騙選票？

朱挺玗、陳致中兩人在2018年選戰時就曾激烈交鋒，朱挺玗當時得票數為13429票，成為「落選頭」抱憾而歸。陳致中則大打父親陳水扁悲情牌，最後以15938票、第六名驚險過關。

「罷免陳致中」臉書社團上週悄悄在臉書出現，據了解是有民眾看不慣陳致中而創設。朱挺玗表示，她被拉入社團後，發現社團內群龍無首、毫無方向，無法凝聚罷免能量，於是決定跳出來，將服務處提供作為罷免連署書的代收處。

朱挺玗表示，要成功罷免陳致中，第一階段需要2800份連署書，但保險起見預計募集3500份。第二階段預計要35000份，實際投罷免票要破75000票，才能成功罷免陳致中。

朱挺玗強調，不管最後是否能成功罷掉陳致中，她還是要做。目前有網友提供8000份空白連署書供索取，今日光一天就收到300份，有信心通過一、二階連署。

然而，跳出來協助罷免陳致中，朱挺玗的特殊背景也讓她成為被網友攻擊的目標，她直接回擊「全台灣都罵我父母掏空，可大家有想過、全台哪間倒閉的公司還給所有員工全額資遣費？」

「身為受刑人的小孩，就不能自律一下父母嗎？」朱挺玗說母親吳德美有罪，至少也進去監獄服刑承擔。最後因為身體變糟、無法自理，中風了才保外就醫，期間也乖乖在家，最後抑鬱而終。朱挺玗也坦言，父親朱安雄的逃亡終究是他的個人選擇，與她無關，但她相信父親心裡上的折磨也絕對超過身體。

「哪像陳水扁，每天趴趴走，還發文、拍短片刷存在感！」朱挺玗批陳水扁讀過法律，言行簡直不斷挑釁公權力。對於公開帶領罷免陳致中、是否與個人未來政治規劃有關，朱挺玗直接否認。她強調，下一屆議員「不見得會參選」，自己的興趣還是在水產事業，目前也相當忙碌，沒有其他打算。

朱挺玗還嗆國民黨，「罷免陳致中」竟然淪落到她一個落選議員的人來推動，國民黨實在該檢討。她也批國民黨的核心價值與她的想法及現今年輕人越來越遠，她隨時都可以退黨，已經做好準備。

對於成為罷免目標， 陳致中則表示「平常心面對」，強調議員最重要的工作就是問政監督以及基層服務，會盡力去做，期勉自己勿負選民所託。感謝鄉親不吝提點鞭策，讓他不斷惕勵檢討改進。面對人民，政治人物必須永遠保持最大的謙卑之心。

(中時 )