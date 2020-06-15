李寶英和劉智泰主演的韓劇《花樣年華-生如夏花》14日播出完結篇，該劇描述，韓在炫 (劉智泰／珍榮飾) 與尹智秀 (李寶英／全少妮飾) 在大學時期相戀及40多歲時重逢的故事，宛若40代版的《夫婦的世界》。網友形容《花樣》與《夫婦》，前者走清新唯美路線，後者則主打灑狗血重口味的婚外情復仇戲碼，都相當吸睛。

劉智泰在劇中雖然是已婚人夫，但仍忍不住關愛保護單親媽媽李寶英，讓李寶英當了15集半的小三，而她面對朴時妍威脅勸服老公劉智泰退回離婚協議，不為所動，最終劉智泰和自己現任老婆離婚，兩人感情從學生時期的相愛，雖錯過並各自嫁娶，在20年後修成正果，劉智泰送上戒指，對李寶英說，「現在起你是我的一部份！」幸福擁吻還十指緊扣同床共枕。

李寶英（右起）、劉智泰、珍榮、全少妮在完結篇四人驚喜同框。（friDay影音提供）

最令人感動的是，李寶英和劉智泰在《花樣年華-生如夏花》彷彿穿越般，分別與飾演年輕版自己的全少妮、珍榮相遇展開20年距離的對話，讓網友淚崩。珍榮對李寶英說，「我們好好地堅持過來了，對吧？」全少妮也對劉智泰說，「我知道會再次相遇的。」劉智泰感動，「謝謝你，即使我變了，也認出我！」全少妮回，「無論你變成什麼模樣，我都能認出你，因為我眼裏一直只看著前輩。」

賺人熱淚的是，李寶英像是給自己鼓勵般擁抱飾演年輕版自己的全少妮，「我很想這樣的擁抱你一次，你很好的走到了這裡，智秀。」劉智泰也對飾演年輕自己的珍榮說，「你也做得很好。」珍榮透露以為兩人的愛情會是悲劇的結局，但他牽起全少妮的手，直說，「不覺得像幸福的結局嗎？」讓全少妮幸福地說：「完全是幸福的結局，因為太開心了，嘴角一直上揚。」網友也說被四人登場合體畫面給驚喜到，幸好彼此的信念夠強，才能堅持的走到了一起，「人生真的沒有重來的機會。」

此外，與《夫婦》不同的是，李寶英和劉智泰在《花樣年華-生如夏花》各自的兒子，都能十分理解父母親選擇離婚的初衷，李寶英要兒子抱抱她，給她愛的能量，劉智泰則帶著兒子去釣魚、野營，承諾每週都會來看他，讓該劇完美收官。《花樣年華-生如夏花》friDay影音已全劇獨家上架。

(中時 )