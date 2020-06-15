小米正在開發一款新機，其採用144Hz LCD 打孔屏，可能採用聯發科天璣1000 + 晶片。但尚不確定該機型將屬於小米還是 Redmi旗下。但天璣1000 + 目前產能較為短缺，故該機型或存在高低配型號，或將於7月前後發佈。

根據此前爆料消息，小米旗下存在兩款代號為apollo和gauguin的曲面120Hz刷新率機型，其中apollo或為小米新款旗艦機型，gauguin為中階機型但或將搭載高通sm725晶片。此外，小米創始人兼CEO雷軍在小米10青春版發佈會上曾暗示小米會有「超大杯」旗艦，而Redmi產品總監王騰今日闢謠了一份意指小米 10Pro + 的海報，但此前亦曾為其點贊。

據悉，聯發科天璣1000 +是全球首款採用Cortex A77 的集成式5G旗艦 Soc，是業內唯一一款支持 5G+5G 雙卡雙待、搭載 5G 雙載波聚合技術的晶片，支持業界最高的144Hz高刷新率，是目前頂級 SoC 之一。

聯發科天璣1000 +晶片的首發機型是iQOO Z1，618期間到手價為1998元(人民幣，下同)，而搭載驍龍865平台的 Redmi K30 Pro 618期間價格為2197元，不排除小米或者Redmi中端機型下探 2000 元檔價位的可能。

(中時電子報)