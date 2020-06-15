孩子們在途中稍作休息，留影紀念，盼能為國中生涯中最美好的回憶。（新北市萬里國中提供／張睿廷新北傳真）

學童繞行北海岸一共花費11小時，在烈日下騎乘單車卻完全沒喊累，努力不懈精神令人欽佩。（新北市萬里國中提供／張睿廷新北傳真）

新北市萬里國中為了訓練孩子的毅力與耐力，舉辦「畢業挑戰」，全校57位9年級畢業生一起從萬里國中騎乘腳踏車至淡水正德國中賢孝分區，來回長達100公里，大夥花上11小時才完成。校長陳玉桂指出，活動目的是想訓練孩子面對挫折的容忍力，盼未來成長路上能勇敢面對更多挑戰。

萬里國中近日舉辦「畢業挑戰」，挑戰單日100公里來回北海岸，畢業生為了完成任務，在行前向老師學習自行車的行進原理、認識構造零件與簡易維修、道路交通安全規則、海洋教育及無痕山林等知識。

57名畢業生上午7時40分在學校集合，一路穿越金山、石門、三芝，抵達淡水區正德國中賢孝分校後再返回萬里國中，一共耗費11小時，但孩子們不喊累，不怕苦，還表示這次的經驗讓他們永生難忘。

陳玉桂指出，校方安排畢業挑戰，是希望孩子能學習面對挫折，在逆境中成長，帶著這樣的經驗繼續走下去，產生不服輸的精神。

陳玉桂表示，除了畢業生外，這次她們也讓38位七年級學生挑戰北海岸60公里，為著2年後的100公里做暖身，盼所有孩子都能藉此升耐力、毅力與團隊合作精神，相信這次的挑戰可讓他們一輩子受用無窮。

(中時 )