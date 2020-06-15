為了協助商家與企業復甦，北京原定要舉辦「北京消費季」，但隨即就遇到疫情捲土重來的打擊。目前，北京市商務局就要求，「北京消費季」線下各種儀式、發布會、現場展賣等易造成人員聚集的促消費活動取消或推遲。

此外，北京市商務局還要求，要嚴格員工的健康管理和個人防護，落實「四早」措施，杜絕帶病上班；近14日到過新發地批發市場的人員，要立即安排其就近進行核酸檢測。

各企業要在確保防疫措施確實落實的前提下，展開經營活動，但像婚宴、酒席等群聚性的活動，必須暫停；另外，也要嚴控經營場所的人員密度，防止群聚，並落實口罩、測溫儀、殺菌消毒通風、核驗健康寶及掃碼登記等措施。

北京市商務局發布的《關於從嚴從緊抓好商業服務業疫情防控工作的緊急通知》目前已下發到各企業。《通知》要求，各單位要加強組織領導，加大防控力度；對新發地批發市場發生的疫情，要引以為戒，按照二級響應防控措施要求，迅速調整完善防控工作方案預案，科學精準有效地落實疫情防控工作。

(旺報 )