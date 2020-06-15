金馬執委會執行長聞天祥13日應邀赴台中「中山73影視藝文空間」出席專題講座「從《外慾》開始」，一揭義大利名導佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）創作祕辛，受到觀眾熱烈歡迎，現場觀眾爆滿、笑聲不斷。聞天祥盛讚是《外慾》是歐茲派特最精彩且重要的一部電影，為他接下來所有作品奠定了穩固的基礎。博學多聞的他，還自鏡位開始、一一解構《外慾》，竟分別投射至包括蔡明亮、侯孝賢、王家衛、甚至義大利名導維斯康提（Luchino VISCONTI）等20多部電影，琳瑯滿目讓人歎為觀止。

有趣的是，他更分析以該片奪得義大利奧斯卡影帝的已故巨星馬西摩吉洛提(Massimo Girotti)，與義大利兩大同志導演維斯康提、歐茲派特相隔60年的合作異同，驚人指出「帥得宛如一尊雕像」的馬西摩吉洛提，是「讓所有女人都想謀殺親夫的男人」，妙語如珠引爆觀眾笑聲。

充滿複雜情慾的《外慾》令人難以抗拒，是近代義大利電影最充滿慾望的一頁。因演出該片爆紅的雷歐波瓦（Raoul Bova），同年更因演出《托斯卡尼艷陽下》，躍為全球最知名的義大利猛男，使義大利電影繼偉士牌、佛羅倫斯後，又開啟觀眾對義大利帥男的印象。

《對頭冤家》捧紅了「帥得宛如一尊雕像」的馬西摩吉洛提。（海鵬提供）

聞天祥還爆料指出，維斯康提拍攝首部電影《對頭冤家》捧紅了「帥得宛如一尊雕像」的馬西摩吉洛提，勾動所有女人都想跟他私奔；60年後歐茲派特拍攝《外慾》，不僅一手邀請已屆84歲高齡的馬西摩吉洛提重返大銀幕，更一手力捧「義大利種馬」雷歐波瓦，2人竟都是游泳健將出身，說明他的「慧眼獨具」。而片中一幕雷歐波瓦從背後熊抱女主角喬凡娜的畫面，更是撩動了無數女人的心，勇奪當年「性幻想對象第一名」寶座。

聞天祥笑稱2020年在新冠疫情影響下，「有些片不能上 原本上不了的片卻上了」，現象十分有趣。為讓觀眾迅速進入佛森歐茲派特的電影世界，他神奇將歐茲派特1999年描述鄂圖曼帝國後宮爭寵的電影《最後的蘇丹》，類比為近年收視長紅的劇集《後宮甄嬛傳》，更將他獲選2001坎城影展的電影《他的秘密生活》，描述一個女人發現去世丈夫與另個男人有染的故事，聯結到前年的金馬獲獎片《誰先愛上他的》。精彩座談進行了一個多小時，席間暢談了20多部電影，直到結束觀眾還如癡如醉、現場欲罷不能。

(中時 )