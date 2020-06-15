振興觀光產業大會師，日月潭盛況重現。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

振興觀光產業大會師，觀光產業龍頭齊聚日月潭迎賓。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情趨緩，觀光振興起步；大型遊覽車及9人座廂型車各50輛，15日在日月潭大會師，縣長林明溱與立委馬文君、許淑華等人啟動「樂活新南投、防疫安心快樂遊」光球，邀請大家優先選擇到南投縣觀光旅遊。

林明溱指出，縣府與觀光旅宿業者，在疫情期間超前部署，推出防疫森呼吸、安心旅宿等具體作為後，如今因應疫情解封，配合「安心旅遊補助」及振興券，積極規畫觀光旅遊優惠措施。

這波到南投縣觀光旅遊的500人旅行團，上午先參訪南投縣的觀光工廠，下午在日月潭大會師後，搭乘遊艇暢遊日月潭；林明溱以地主身分親自歡迎，也和各觀光產業代表，聯袂號召全台各地民眾到南投觀光。

林明溱表示，縣府結合縣內各觀光產業，推出相關優惠好康及加碼活動，歡迎大家到南投旅遊，尤其6月20日是全台最新的雙龍瀑布七彩吊橋開幕，縣府將舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」；7月推出超值的中台灣好玩卡景點暢遊版，10月更有比往年更盛大的南投世界茶業博覽會。

(中時 )