今天是警察節，明天則是鐵路勇警李承翰父親的公祭，國民黨主席江啟臣今晚在臉書具體呼籲將警械使用條例修正草案列入立法院這次臨時會的議程，且三讀通過完成修法，讓警察不再有後顧之憂，真正落實「政府是警察後盾」，不能再「今天公祭、明天忘記」。

江啟臣發文感謝全國警察用生命守護大家的安全，維護社會治安，讓民眾能夠安居樂業，強調「沒有您們的辛苦，就沒有安定的社會。」

他說，面對警察為國家社會的付出，政府更應該要當警察的後盾。前年發生鐵路勇警李承翰犧牲生命，保護乘客安全，各界呼籲修法檢討警械使用，但是完全執政的民進黨政府卻從沒提出法律修正草案，直到今年4月底殺警兇嫌一審獲判無罪，5月中行政院才送出這遲來的草案。

江啟臣說，6月初李爸爸因喪子之痛抑鬱而終，完全執政的民進黨，說要做警察的後盾，過了二年、兩條生命逝去，修法進度卻是零。明天是承翰爸爸的公祭，希望別再今天公祭、明天忘記，警械使用條例不修正，就是讓人民保母繼續暴露在危險之中。

江啟臣也具體呼籲將警械使用條例修正草案，列入立法院這次臨時會的議程，且三讀通過完成修法，讓警察不再有後顧之憂，真正落實「政府是警察後盾」的口號。

(中時 )