韓國人氣綜藝節目《Running Man》14日播出最新一期，邀請即將於19日開播的《便利店新星》主角池昌旭、金裕貞、韓善伙及都想友4人演出，其中池昌旭和固定班底李光洙相當有緣分，2人除了合演過《蔬菜店的小夥子》外，2014年參與《Running Man》錄製令人印象深刻，被眾人發現花美男外表下藏著「黑洞美」，與李光洙堪稱「傻瓜兄弟」。

池昌旭當時遊戲中還不懂得拐騙其他隊，6年後再碰頭，2人陰錯陽差又組成一隊，甚至都抽到「仲介」的身分，在遊戲進行中透過製作單位向各隊提出交易來獲取最後得高分的機會，同時得避免身分曝光遭其他人檢舉，沒想到當年呆萌的池昌旭竟學壞了，向同隊的宋智孝舉報李光洙，出賣的舉動引來「背叛者」代言人李光洙的一陣飆罵。

更令所有成員意想不到的是另一個祕密仲介竟是池昌旭，結果一公開，李光洙立刻追著池昌旭暴打，荒唐的組隊召喚出久未登場的「不良智孝」，一邊緊揪池昌旭的衣領一邊髒話盡出，即使隊裡有兩位秘密仲介，宋智孝這組依舊敬陪末座，李光洙和池昌旭分別獲得4分、0分的窘境，讓眾人都笑翻了。《Running Man》每週日於愛奇藝台灣站首播。

(中時 )