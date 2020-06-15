據大陸國務院疫情風險等級查詢應用程式顯示，近日由北京豐台區新發地市場爆發的新冠肺炎群聚感染疫情連日迅速擴大，在新發地市場所在的豐台區花鄉被列為「高風險」等級之後，今(15)日又有12個街鄉被新增為「中風險」地區，增幅超過1倍，使全北京市各地疫情等級擴增為1個高風險、22個中風險地區。

《北京青年報》報導，根據國務院疫情風險等級查詢用戶端小程式顯示，北京市疫情15日被上調為「中風險」地區有12個，包括：東城區天壇街道；海澱區永定路街道、青龍橋街道；朝陽區十八里店；大興區龐各莊鎮、黃村鎮、大興天宮院街道、觀音寺街道；豐台南苑街道、盧溝橋鄉、大紅門街道；石景山八寶山街道等，皆已上調為疫情中風險地區。

報導說，在此之前，北京市已有4個區10個街鄉位列中風險地區，包括：西城區月壇街道、金融街街道；豐台區西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道；大興區林校路街道、高米店街道、西紅門地區，房山區長陽鎮。

此外，唯一被列為高風險地區的是群聚感染發生地點新發地市場所在的北京豐台花鄉。

(中時電子報)