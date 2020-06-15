日前，市調機構Counterpoint的一份報告顯示，2020年4月全球智慧型手機出貨量為6937萬台，年減41％；其中，三星手機的市占率為19.1％，華為則為21.4％，這是華為史上首次超越三星，成功登頂世界第一。

華為消費者業務CEO余承東2019年最常說的話就是「如果沒有美國阻撓，華為手機可以登上全球第一」，而這句話，現在已經成真。Counterpoint分析表示，大陸的智慧型手機市場開始復甦，不過，三星的Galaxy S20則因為印度市場受疫情影響而銷售疲軟。

據公開消息顯示，三星Galaxy S20系列甚至比先前三星推出的前代機種S10銷售量還低30％；另外，先前三星的S系列都能賣出3500萬台手機，此次的Galaxy S20系列卻只有2000萬台。

三星分析認為，這次三星銷量會敗北，主要是因為三星的重要市場印度，現在因為疫情封城，導致銷量爆減，再加上華為因為美國抵制，激發了大陸、以及華人對陸產手機的情緒，最終使華為躍居世界龍頭；另外，三星有大量工廠位於印度，印度疫情爆發導致了三星手機的工廠不得不停產，三星的生產能力也受到極大的影響。

值得一提的是，華為這個世界第一的寶座能坐多久， 不少分析人士認為，華為稱霸的時間只能維持一個月或是減短幾個月。這些人士表示，5月之後，印度放鬆封城管制，三星的銷量就會回升，在全球的市占率將會回溫，畢竟長期以來，三星在歐美有相當龐大的用戶；另外，美國在5月針對華為升級限制令，在新的禁令下，華為晶片供應將面臨更大挑戰，進而影響華為的手機供應鏈。

(旺報 )