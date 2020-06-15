黃士修。（資料照片）

對於民眾黨國政班成員到核二及金山，接觸北海岸反核行動聯盟一事，「核能流言終結者」、「以核養綠」公投發起人黃士修表示，他非但不緊張，還爆料指出，核電廠附近居民多數不反核，長年來卻被反核團體綁架！

黃士修說，「核能流言終結者」當年也到貢寮傾聽民眾的聲音，接受反核團體的辱罵。唯有正面承受過立場相對者的憤怒，才能更多了解對方一點。

黃士修還爆料，在地民眾的心聲，不只有一種。民眾黨見到的公民團體代表，是否能夠真正代表當地公民，務必要小心謹慎，時代力量就曾經因此吃過大虧。並且，2018年公投有一個意外的結果，就是金山、萬里、恆春對續用核電的支持度，與全國一樣是6成。核電廠附近居民其實多數不反核，長年來卻被反核團體綁架。

反核團體被全國民眾打臉之後，便不敢再宣稱代表民意，甚至在公投後辦的座談會，其中一項檢討竟然是要加強煽動福島核災的恐懼。但是，以煽動恐懼為目標的利益團體順利取得不分區立委席次，絕非全國民眾之福。

他質疑，如果台灣本島最北，陰雨較多的北海岸，太陽能電廠都會有經濟效益，那麼這個經濟效益是扭曲市場機制而來，靠著政府賺補貼，最後還是由老百姓的荷包承擔。

黃士修也揭露，「核能流言終結者」當年也到貢寮傾聽民眾的聲音，接受反核團體的辱罵。唯有正面承受過立場相對者的憤怒，才能更多了解對方一點。

他呼籲，惟有親自動手查證、動腦思考，以科學與民主為依歸，才是參政者應該對民眾負起的責任。

(中時電子報)