日本石垣市擬將釣魚台改名為登野城尖閣，引發宜蘭縣府與漁民不滿，國民黨更批蔡政府態度不夠強硬、沒有具體作為。相較之下，2012年那一場逾60艘台灣漁船為捍衛釣魚台漁權與日方展開的史上首次「保釣水戰」，30分鐘激戰過程驚心動魄，不僅引起國際關注，也讓日方見識到台灣保釣決心，更令人對政府至今的「反應」，倍加感慨。

2012年9月，日本片面宣布將釣魚台「國有化」，引發台灣抗議，漁民更是憤慨，依《中國時報》9月24日頭版報導，「漁權維護籌備委員會」當天下午3時號召逾60艘漁船要從南方澳集結出海，規劃抵達釣魚台附近12海浬後，將順時針繞島一周宣示漁權，基隆漁船也會加入；蘇澳漁會理事長陳春生並表示，護漁行動一波三折，但旺旺集團董事長蔡衍明義不容辭慨捐五百萬元。他轉述蔡衍明的說法強調，「台灣人不能被看衰小！」

報導並指出，海巡署也表示將派艦艇及特勤人員護漁；海軍軍艦則會在距釣魚台30浬處戒護，並透過岸上雷達監控日方行動。這顯示，官民將合作宣示漁權。

24日下午3時，漁船出發前往釣魚台行動，由前宜蘭縣延繩釣協會理事長林日成駕駛漁船「鴻漁66號」打頭陣。依《中國時報》9月26日報導，海巡署已成立應變中心，由當時的署長王進旺坐鎮待命，從24日晚間至25日凌晨，每半小時以無線電要求指揮船艦回報狀況。25日清晨7-9點間，是應變中心與船艦通聯最頻繁的時刻，而國安單位、總統府也派人關切，不時將中心聽到的第一手消息傳回讓馬英九總統知悉。

25日清晨8點，應變中心收到回報：「日方(船艦)靠近永昇號，我們要加速隔開日方，讓漁船往前行進繞行」。但沒過多久，中心接到無線電傳來驚呼聲：「日方用水柱噴向永昇了！永昇搖晃得很厲害，我們速度放慢！放慢！日方ＰＳ艦兩個對付一個，我們要回頭了！回頭護漁！護漁！」

據《中國時報》報導，知情人士透露，大家聽到這一段無線電時，氣氛緊張到極點。海巡署官員見情況緊急，還對著無線電詢問：「有沒有看到海軍」，3分鐘後，指揮艦卻回報「沒看到海軍支隊友艦」，讓待在應變中心的國防部人員十分尷尬。直到25日直至上午9點多傳來保釣漁船要返航，大家才鬆一口氣。

而在漁船上的漁民敘述與日方過招過程，更是驚險。依《中國時報》報導，雙方在釣魚台海域大打30分鐘水仗，蘇澳區漁會理事長陳春生回憶，當時在「明發財36」船上，看到日本海上保安廳船艦多達34艘，天空還盤旋著3架偵察機、4架直升機，所幸我方有12艘艦艇，數量雖不多，但已讓漁民們有信心。

報導並指出，日方當時見我方漁船「不顧性命」直駛釣魚台海域，竟下令所有艦上人員利用船上水柱，見台灣漁船就「噴」。日方180噸型的小型巡視船「ＰＳ－１８」馬上鎖定位於左側的台灣漁船，以強力水柱打中，讓我方漁船險些翻船。海巡署百噸巡防艦見狀，趕緊上前支援，但一開始用「水柱」還擊，似乎仍不熟練，瞄準半天才對準日方船艦，日方隨後改換噴「黑煙」攻擊漁船，但仍難以阻擋漁民保釣決心，最後挺進距釣魚台2.1浬。

海巡隊噴水回擊，漁民們直呼「太強！」，但不免覺得雙方艦艇等級差太多。陳春生說，海巡隊配備要加強 ，且我國政府應該更重視此海域、加強巡邏，漁民去到哪裡，代表領土的延伸，「我們的土地就是要顧！」

該報導並指，「永昇106」船長陳建豐是出了名的勇將，一路「完全沒停 」直衝釣魚台海域，他感謝海巡隊一路護航，但他也認為馬力不夠，速度追不上對方，許多配備也要改進。

(中時電子報)