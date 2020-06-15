交通部長林佳龍今日接見彰化地方首長及民代拜會，包括彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢以及多名民代均與會。針對彰化市鐵路高架化將由2軌擴增為4軌，林佳龍已指示鐵道局及台鐵局，針對地方需求研提協助方案。

王惠美說，盼中央儘速核定彰化市鐵路高架化，縣府支持軌道從2軌增為4軌，但經費須新增10餘億元，盼中央協助。立委黃秀芳也說，相較於台中、嘉義的鐵路高架化，彰化縣的經費負擔達22.26％，盼能協助彰化縣減少負擔。

林佳龍認為，彰化是海線與山線的交會點，是西部鐵路的重要樞紐，從2軌增為4軌可增加鐵路運能，強化中部鐵道運輸效率，對於地方新增的經費，已指示鐵道局、台鐵局研擬協助的方案。

另外，林佳龍指示鐵道局於海線地區尋找適當的土地，作為鐵路的維修調度廠，以增加彰化車站的腹地，增加高架化後的效益。在台中捷運延伸彰化建設部分，林佳龍也指示鐵道局加快審議速度，並請彰化縣府規劃彰化鐵道路網。

此外，縣府提出盼由交通部主政，邀請交通部觀光局、台鐵局、彰化縣府共同成立「扇形車庫暨其周邊國際旅遊亮點推動小組」，推動扇形車庫相關軟硬體計畫。林佳龍表示，縣府有都市計畫手段，台鐵局有資產開發中心，火車站都在市中心土地寸土寸金，雙方可積極溝通並協助縣府規劃，共同開發土地，讓雙方互蒙其利。

對於台61乙（美港公路）高架化的提案，立委陳秀寳說，當初高架化要落墩的土地已徵收完畢，但當初因地方意見不一而沒有高架化，因此產生不少事故，盼能儘速高架化。公路總局初估高架化所需經費為15億元，林佳龍指示公路總局加速推動可行性研究並辦理會勘。

(中時 )