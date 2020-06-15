吳婦是港墘聯合所轄內的東石鄉西崙村民，於是警方將她扶至巡邏車送返家。（朴子分局提供／張毓翎嘉義傳真）

波麗士大人辛苦了！嘉義縣一名80歲的吳姓老婦日前被民眾發現，獨自1人癱坐在路旁，面色凝重，當時因天氣炎熱，擔心老婦的安危，趕緊通知警方；朴子分局港墘聯合所副所長王昭明、警員黃峻笙獲報後到場，地點雖屬布袋分局轄區，但仍立即上前協助，護送她安全返家。

今天是警察節，各地紛紛感謝辛苦的波麗士大人，平時投入維護治安等工作。港墘聯合所副所長王昭明、警員黃峻笙上周三巡邏時，接獲民眾報案，指布袋鎮中安里某機車行前，有一名騎著三輪車的老婦人攤坐在路旁，報案地點雖屬布袋分局轄區，但仍趕緊前往處理。

他們到場後發現，吳婦可能在酷熱太陽底下曬暈，加上老邁體力不支，才會攤坐在路旁，正自言自語的吳婦狀況不太好，無法應答，於是他們先將吳婦攙扶到屋簷下休息，並提供飲水解渴。

隨後，他們查出吳婦是港墘聯合所轄內的東石鄉西崙村民，於是將她扶至巡邏車，送她回家。吳婦先生向警方表示，妻子年事已高，患有失智症，經常外出後就不曉得怎麼回來，還好有警方及時協助，讓她順利返家。

(中時 )