台中市觀旅局規劃「清水鰲峰山自行車輕旅」，串連周邊景點包括高美溼地等地。（陳淑娥攝）

台中市觀旅局規劃「清水鰲峰山自行車輕旅」，串連周邊景點包括梧棲漁港等地。（陳淑娥攝）

時至初夏，台中市觀旅局規劃「清水鰲峰山自行車輕旅」，串連周邊景點包括五福圳自行車道、趙家古厝荷花、梧棲漁港、高美溼地及港藝中心等，遊程涵蓋清水、沙鹿、龍井及大肚等區，歡迎遊客輕鬆遊玩將海線景點收眼底。

觀旅局指出，鰲峰山運動公園假日吸引不少民眾前往，園區內競合體驗遊戲場更是親子的快樂天堂；遊客下山後可走訪清水紫雲巖，品嘗樹下阿婆粉圓後，騎自行車道往五福圳追火車，遊賞趙家古厝夏季荷花。

午餐推薦梧棲漁港餐廳享用現撈新鮮漁貨海產料理，下午可搭觀光船出海，享受充滿鹹香海風海上巡禮，幸運的話還能看見白海豚躍然海面；傍晚時騎在濱海自行車道往北暢遊高美溼地賞夕陽，一整排高美風車大道盡收眼底。

第二日行程首站可拜訪港區藝術中心，中午至「擀麵一條街」用餐後，前往懷舊文藝氣息的海灣繪本館； 下午尋訪清水在地美食─米糕或肉圓，清水米糕名店家間有些許師徒關係，口味各有千秋。下午再依照體能安排騎乘路線，龍井麗水漁港、大肚山藍色公路、望高寮夜景公園都值得造訪。

觀旅局提醒，鰲峰山自行車遊程涵蓋清水、沙鹿、龍井及大肚等區，為頗具考驗進階路線，建議民眾衡量自身體能狀況規劃騎乘路線，並注意騎乘交通安全。

(中時 )