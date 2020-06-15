大學指考將在7月3至5日登場，家長對於考生要不要「全程配戴口罩」措施非常關注，今(15)日下午教育部大考中心已宣布，要求考生仍須在應考期間全程配戴口罩，若沒戴好遭試務人員規勸不聽，可能遭扣減該科成績。

對於這項宣佈家長反應不一，立法委員林奕華表示，她下午接到許多家長來電，建議能否保持彈性，也有家長關切若監考人員對考生稍微脫下口罩的時間認定不一怎辦？林奕華表示，她已將家長意見轉達教育部，希望教育部聽見家長聲音，下周再視疫情情況與指揮中心研議要否進行政策調整。

根據大考中心統計，今年指考報名人數有4萬3753位，與去年相比已減少了5366名考生，試場人數也由每間42人減少到36人，林奕華說，教育部已拉大考生座位距離，且應試時考生也不會交談，是否還需要全程強制戴口罩見仁見智，家長對此也反應不一，有些家長問她，如果考生覺得太熱拿下口罩五分鐘，會否被扣分？若是拿下口罩透氣的時間與情況，應試人員的標準都不一樣，會否對考生不公平？

林奕華表示，家長的不同意見她都轉給教育部參考，考場的防疫措施包括量體溫、掛識別證，她相信大家都會配合。站在讓考生順利應試的立場，她提醒教育部勿因配戴口罩引起應試爭議，她也已行文教育部，要求下周視國內疫情發展，再與中央疫情指揮中心最後研議是否要調整政策，莫讓戴不戴口罩增加考生應試壓力。

(中時電子報)