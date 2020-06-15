越捷航空與越竹航空在台總代理分別透露，應越南政府要求，7月1日越捷航空將率先復飛台北，越竹航空排7月15日復飛，另傳出越南航空也是排7月15日復飛。由於目前越南還未開放國際線旅客入境，業界估計台越間相互放寬入境管制辦法近日就會有進一步消息。

越捷排7月1日至8月15日將先復飛台灣往返越南每周三、五、日的胡志明-台北VJ840、VJ841航班，每周二、四、六的河內-台北VJ942、VJ943航班，但僅提供越南出發往台灣的單向載客服務，其他航線航班仍將暫時性停飛至8月15日。

越竹航空則是規畫7月15日復飛，初期台北-胡志明與台北-河內都是規劃每周各飛3班，如果台越間相互鬆綁得快，越竹打算台北-峴港與高雄-峴港同日復飛。越南航空台灣公司高階正在輪休，表示還未接到總公司的復飛通知。

由於我方預計本周三公布商務客入境台灣的居家檢疫條件，估計台越第一階段的鬆綁也會更趨明朗化。越籍航空公司指出，滯留台灣的大批越南移工與一般民眾，越南官方5月29日派了一班撤僑專機後，估計不會再派專機了，後續就由正班機提供返鄉服務。

(工商 )