肺炎疫情不論是否爆發二度擴散，終究有過去的時候，展望後疫情商機，經理人仍看好美股生技，除創新題材穩居長線趨勢主流，多數成熟國家人口老化結構不變，生技醫療未來發展的潛力無窮，續為布局的好選擇。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，因為處方藥的需求相對缺乏彈性，因此生技及製藥公司通常都更能抵禦商業周期的波動。處方藥支出一直呈現上升趨勢，隨當前的危機度過，預計處方藥支出將繼續成長，且創新一直是生技產業的主要增長動力，即使肺炎疫情對藥物開發過程帶來阻力，但任何對醫療創新的干擾都是暫時性的，正向看待生技產業長期投資前景。

富蘭克林證券投顧認為，除了生技及科技，在全球央行積極印鈔寬鬆下，激勵黃金多頭行情，空手者也可趁近期震盪單筆加碼，或大額定期定額方式介入，另原油供需失衡調整，提供天然資源產業區間操作機會。

(工商 )