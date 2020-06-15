全球重啟經濟活動後，部分地區肺炎病毒確診數出現增加情形，同時美國聯準會（Fed）雖承諾維持低利率支持景氣復甦，但警告經濟及就業市場具高度不確定性，市場擔憂疫情二度爆發風險及經濟前景，輔以漲多獲利了結拖累近一周全球股市重挫，近一周資金淨流入以固定收益型ETF為主。

統計顯示，截至6月12日的過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金增加48.6億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近一周淨流入52.5億美元，全球股票型ETF淨流入14.3億美元，歐洲股票型ET金淨流入16.5億美元，日本股票型ETF淨流出1.7億美元，大陸、新興市場股票型ETF分別淨流出29.8億及9.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球進一步放寬防疫封鎖，高頻數據顯示民眾外出或重回工作岡位情況改善，被視為全球經濟金絲雀的南韓，6月前10日出口較去年同期成長20.2％，若扣除基期因素，前10日每日平均出口年變動率為-9.8％，雖仍萎縮但已較5月每日平均出口年增率-18.4％明顯改善，強化全球經濟落底朝向復甦的預期。

富蘭克林證券投顧指出，隨經濟重啟，近一周包括北京、東京及美國佛羅里達州等地的新增確診人數攀升，引發疫情復發的擔憂，經濟重啟後的復甦為動態且不斷演變的過程，各國政府必須在兼顧公共衛生的前提下開放經濟，若疫情無法控制，將降低民眾上街的意願，政府也可能被迫再度提高防疫禁令，為本波經濟復甦蒙上隱憂，加上中美緊張情勢猶存，任一消息可能成為市場獲利了結的藉口，現階段投資須靠攏「趨勢題材、債信品質佳、具備政策支持」。

(工商 )