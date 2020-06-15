北京市住建委15日下發通知，要求加強北京房屋租賃中介機構疫情防控，位於疫情中、高風險區域的門店應暫停各類聚集活動。

《新京報》報導，通知要求，位於疫情中、高風險區域的房屋租賃中介機構門店應暫停各類聚集活動，並透過錯峰上班、輪流值班等彈性工作方式降低人員密度。

據大陸國務院疫情風險等級查詢小程序消息指出，截至14日15時，北京豐台區花鄉地區被列為疫情高風險地區；西城區月壇街道、金融街街道，豐台區西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道，房山區長陽鎮，大興區林校路街道、高米店街道、西紅門地區10個街鄉被列為中風險地區。

通知還提出，北京房屋租賃中介機構要組織對本單位所有人員及其共同生活居住人員情況進行全面排查。督促凡自5月30日（含）以來到過北京新發地農貿批發市場或與市場銷售人員有密切接觸的人員立即向所居住社區報告，並按要求進行核酸檢測，不得安排相關人員自報告之日起14天內到崗上班，並督促其及共同生活居住人員落實居家觀察等各項防疫義務。

此外，各房屋租賃中介要嚴格執行屬地社區（村）疫情防控各項要求，服從社區（村）防控各項工作安排；加強員工健康教育、督促員工做好自我防護，加強經營場所消毒殺菌、體溫監測等防控工作。

(旺報 )