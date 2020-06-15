台中市15日推出「台中美荔」外銷等級荔枝，於家樂福、裕毛屋等各大通路上架，一盒售價99元，是外銷價的四分之一，要讓市民吃到最新鮮的台中荔枝。（黃國峰攝）

台中市以「冷鏈法保鮮技術」保存荔枝鮮度，推出「台中美荔」品牌，台中市長盧秀燕15日參觀冷鏈工廠，表示這樣一盒售價才99元，實在物美價廉。（黃國峰攝）

為延長荔枝保存期限，穩定價格，台中市政府輔導大里、太平農會採用「冷鏈法保鮮技術處理」，並自創品牌「台中美荔」，15日舉行上市發表會，台中市長盧秀燕表示，今年受疫情影響，市府將荔枝外銷轉內銷，呼籲民眾支持在地農業，給農民實質幫助與鼓勵。

盧秀燕致詞時透露一個小秘密，指出荔枝是她最喜歡的水果，小時候常常一口氣就吃掉2、3斤，而今年荔枝產量比以往多，加上產季集中、保存不易，市府透過高成本冷鏈技術，將「台中荔枝全程吹冷氣運送！」，於家樂福、裕毛屋等各大通路上架，一盒售價99元，是外銷價的四分之一，要讓市民吃到最新鮮的台中荔枝。

盧秀燕稍後也進入冷凍倉庫，視察冷鏈過程，看著穿著厚厚冬衣在倉庫工作的人員表示，荔枝的冷鏈保存技術，必須在太陽還沒升起前，就要摘下荔枝，在攝氏10度以下的環境下去除枝葉、清洗、篩選，然後將分裝好的荔枝保存在4°C的環境，全程保鮮。

農業局指出，過去冷鏈技術多用於外銷之荔枝果品，今為調整供銷，特將冷鏈荔枝導入國內通路，推出新品牌「台中美荔」盒裝產品，去除枝梗葉，不僅美觀，更環保、衛生，提升商品附加價值，要讓民眾吃到外銷等級的平價荔枝。

(中時 )