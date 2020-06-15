迎接酷暑的來臨，一芳水果茶首度結合冰淇淋、推出「小美雪凍冰淇淋系列」飲品，在飲品中豪氣加入超過一整盒的「小美頂級香草冰淇淋」，一口氣推出5款夏日限定冰淇淋飲品搶市！一芳表示，包括小美雪凍紅茶（冰淇淋紅茶）、小美雪凍芒果露、小美雪凍烏龍茶、小美雪凍青茶及小美雪凍綠茶，6/17正式開賣。

一芳水果茶首度推出冰淇淋系列飲品，指定使用已有75年歷史的小美冰淇淋。一芳表示，小美冰淇淋是台灣歷史最悠久的冰品品牌，其中香草冰淇淋是歷久彌新、吃不膩的經典好味道，一芳冰淇淋飲品選用小美香草冰淇淋系列中的「頂級香草冰淇淋」，使用紐西蘭純淨乳源，帶有香甜滑順的香草氣息與奶香。

一芳進一步表示，「小美雪凍冰淇淋系列」新品，除了紅茶、烏龍、青茶、綠茶等台灣原茶外，還有5月上市以來榮登銷售排行前3名的愛文芒果西米露。一芳在5款飲品中豪氣加入超過一整盒的「小美頂級香草冰淇淋」，口感綿密、香甜滑順，飲品的風味層次更加豐富，「建議飲用時可以一口冰淇淋、一口飲料，享受兩種不同口感。」

(工商 )