6月15日是南韓與北韓發表《南北共同宣言》（亦稱《六一五韓朝共同宣言》）20周年的紀念日。據韓聯社報導，南韓總統文在寅當天向在統一展望台舉行的《六一五韓朝共同宣言》發表20周年紀念儀式發送視訊賀詞。文在寅表示，不能讓反目和誤解阻礙我們為和平與共存所付出的努力，並呼籲北韓不要關閉對話的窗口。

文在寅說，應以溝通與合作解決問題，即使面臨艱難險阻也應透過對話凝聚智慧，克服困難。他還對當前朝鮮半島緊張局勢升級表示遺憾和抱歉。

文在寅表示，北韓譴責部分脫北者團體散布反朝傳單，批評南韓政府，進而關閉對話窗口，國民擔憂韓朝重回對抗局面。根據《板門店宣言》，韓朝應停止在軍事分界線一帶進行散布傳單等所有敵對行為，這是也是每個希望和平的人都應該遵守的協議。希望國民們也能為此凝聚力量。當前的局面僅靠韓朝雙方的意志無法全面打開，還需要得到國際社會的支援，但也一定存在一些韓朝可以自主推進的項目。最為重要的是韓朝之間的信任，應透過對話積累互信。

20年前，即2000年6月，當時的南韓總統金大中和北韓勞動黨總書記金正日在平壤舉行了歷史上首次南北首腦會談。會談的最後一天，即6月15日發表了雙方領導人簽署的《南北共同宣言》。宣言以爭取和平統一和推進經濟合作等為內容，開啟了韓朝和解合作的新時期。

文在寅說，回顧昔日金大中總統戰勝理念攻勢、成功促成韓朝首腦會談的勇氣和智慧，2017年在戰爭陰影籠罩半島的背景下，韓朝領導人能面對面交談也全得力於六一五宣言的精神，和平不可能一蹴而就，也不可能由他人打造，需要韓朝攜手合作共同開闢。

20年前，即2000年6月，當時的南韓總統金大中和北韓勞動黨總書記金正日在平壤舉行了歷史上首次南北首腦會談。會談的最後一天，即6月15日發表了雙方領導人簽署的《南北共同宣言》。宣言以爭取和平統一和推進經濟合作等為內容，開啟了韓朝和解合作的新時期。

日本NHK指出，雖然近期韓朝關係陷入低谷，但南韓總統文在寅希望在剩下的兩年任期內改善雙方關係，因此對6月15日一直予以高度重視。然而南韓的脫北者團體5月向朝方散發譴責北韓勞動黨委員長金正恩的傳單，朝方對此進行了強烈反彈，上周切斷了南北間所有聯絡手段。

此外，6月13日，朝方宣布將拆毀位於北韓西南部開城的「南北共同聯絡事務所」，並警告稱，將把南韓作為敵人採取軍事對抗措施。鑒於此，文在寅政府強調將嚴厲取締脫北者團體散發傳單等活動，同時對朝方的軍事挑釁加強警備，在應對上面臨艱難局面。

(中時 )