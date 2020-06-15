日本政黨令和新選組的黨魁、眾議員山本太郎15日宣布參選7月5日投開票的東京都知事選，他的主要政見有發放都民每人10萬日圓防疫補助金、迅速發放所有業者100萬日圓補助，以及東京奧運、帕奧會停辦等。

45歲的山本是從藝人轉而從政的，他15日在記者會上提及出馬競選東京都知事的理由時表示，「『新冠肺炎災害』使許多人生活窮困，許多人失業、失去家，盼自己能當上知事，拯救瀕臨餓死的人們。」

山本表示，當選後將不再競選下屆眾議員。在疫情對策方面，他表示將發行15兆日圓的地方債劵，免除高中、大學、專門學校等1年的學費，並僱用3千名失業者為東京都職員。

東京都知事選舉將於6月18日公布，7月5日投開票，除了67歲的東京都現知事小池百合子宣布參選外，在野黨立憲民主黨、社民黨、共產黨等共同支持前日本律師連合會會長、73歲的宇都宮健兒，日本維新會推薦前熊本縣副知事、46歲的小野泰輔出馬。自NHK守護國民黨的黨魁、52歲的立花孝志也預定參選。

(中時電子報)