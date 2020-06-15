港星許志安去年被拍到車內激吻黃心穎，後開記者會承認出軌，坦言自己喝太多酒起色心，痛哭反覆道歉，稱自己好丟臉好噁心，並在偷吃風波後停工14個月，今（15日）他首度復工錄影，吸引大批媒體到場採訪。

據《東網》報導，許志安15日現身九龍灣E-Max正式復工，為ViuTV節目《寶麗金50周年Chill Club》錄影，精神看來不錯，手上還戴著婚戒。錄影前接受採訪時，他表示經過這段沉澱靜思反省學習，覺得自己成長很多，期間也花了很多時間陪家人，覺得家庭是最重要的。

許志安戴婚戒復工，透露鄭秀文鼓勵他要對自己有信心。（圖／翻攝自東網）

至於是不是全面復出？許志安表示自己不敢說，交給公司安排，「我今日出來是想跟大家說，我準備好重新出發，不知未來會怎樣，但我一定100%比以前好。」並透露老婆鄭秀文告訴他要百分之百地準備好，內心要正面之外，也要對自己有信心。接著被問到和黃心穎還有沒有連絡，許志安表示沒有，稱雖然外界一時無法接受，但希望大家給他時間，「我會把每一步都做好，過去了就過去了，這是錯誤傷痕，大家不會忘記，每次看到我會提醒自己、要做好自己。」

(中時電子報)