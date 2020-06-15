俄羅斯外交部周一命令2名捷克外交官離開俄國，是因先前捷克驅逐俄國外交官，而捷克又是因為歷史分歧造成的緊張局勢。

美聯社報導，俄羅斯外交部在周一召見了捷克駐俄大使，告知捷克的在6月5日的看法是荒謬而不實的指控，並指責2名外交官已被視為不受歡迎人物，必須在周三前離開俄羅斯。

本月初，捷克政府命令2名俄羅斯外交官離開捷克。捷克總理·巴比斯（Andrej Babis）說，情報機構收到一項消息，表示俄國外交官派出殺手，試圖謀刺捷克的2名政治人物。

4月，一本捷克的雜誌報導，俄國外交官安德烈·康恰科夫（Andrey Konchakov）帶著蓖麻毒蛋白劑，試圖毒害布拉格市長茲德涅克·賀吉普( Zdenek Hrib)，以及布拉格6區區長昂德雷‧柯拉爾(Ondrej Kolar)，這兩人一向反對俄羅斯，視俄國為敵人。

此外，布拉格市雷波里耶區(Řeporyje )的區長帕維爾‧諾沃特尼(Pavel Novotny)也是捷克反對俄羅斯的政治人物。這三名政治人物，有不少激怒俄羅斯的行動。

莫斯科認為這一指控毫無根據。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，該雜誌完全是無稽之談，俄國不會去暗殺別的國家的政治人物。

不過，捷克媒體的說也不是完全沒根據，2015年，俄羅斯反對派政治領袖鮑里斯·涅姆佐夫(Boris Nemtsov)就不明不白的死了，他在克里姆林宮附近被槍殺。

捷克與俄羅斯有很多歷史恩怨，俄國一直認為在二戰後期，蘇聯軍進入捷克是替捷克驅逐掉納粹，但是捷克一直認為，那只是「走了妖怪，來了惡魔」，納粹與蘇聯在本質上沒有差別。

今年4月，科拉爾區長拆除了當地的伊凡·科涅夫（Ivan Konev）雕像，此人是蘇聯第二次世界大戰指揮官，他的軍隊擊敗納粹進入布拉格，完成蘇聯認為的「解放布拉格」，是俄羅斯二戰歷史的英雄。因此這座雕像的拆除，在俄羅斯引起了憤怒。

布拉格市雷波里耶區的諾沃特尼，也激怒了莫斯科，他計劃為二戰時期捷克的安德烈·弗拉索夫將軍(Andrei Vlasov)建造一座紀念碑，原因是他的幫助幫助捷克起義抵抗納粹統治，並為布拉格的解放做出貢獻。然而，他的角色對於俄羅斯來說頗有爭議的，因為他們此前曾與納粹部隊一起對抗紅軍。

(中時電子報)