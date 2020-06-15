漁發286號漁船在梧棲漁港發生翻覆沉船意外。（陳淑娥攝）

漁發286號漁船在梧棲漁港發生翻覆沉船意外。（陳淑娥攝）

台中梧棲漁港漁港發生漁船翻覆意外，新北市萬里籍漁發286號漁船，14日深夜停泊梧棲漁港漁港加油站前方碼頭，疑前後纜繩鬆緊不一，致退潮時船尾碰撞碼頭邊階梯致破損造成漁船翻覆沉沒，所幸船上6名印尼籍漁工迅速逃生。

漁發286號漁船在台中港外海，以「延繩釣法」抓蟹與蟳，14日深夜11時30分停泊梧棲漁港漁港加油站前方碼頭翻覆沉沒，船頭完全沉入海中，僅剩少部份船殼露出水面。

由於柴油漏出飄散濃濃油氣，今上午工作人員趕緊佈置欄油索及吸油棉，防止油汙擴散，海事工程人員也忙著將柴油抽出，等待漲潮才能動用起重機將漁船拉起、扶正。

林姓船主氣得在現場連聲咒罵說，昨晚漁工就有反映「船身輕微傾斜」，他還要漁工確認纜繩是否綁妥，翻覆後到現場一看才發現，船頭纜繩鬆、船尾纜繩緊，才會導致漲退潮時船尾碰撞碼頭階梯，損失超過200萬元。

台中區漁會人員透露，潮差將近4公尺是梧棲漁港天然問題，包括碼頭邊階梯、部份棧橋式碼頭下方橫樑結構，都可能讓漁船在退潮後漲潮時發生碰撞，除了提醒漁民注意，也會設法向漁業署或台中市政府申請補助改善設施。

(中時 )