美國新冠病毒確診人數超過200萬冠於全球，加上非裔青年佛洛伊德之死再度掀起種族歧視風暴，美國人的民族自豪感創新低。據民調機構蓋洛普（Gallup）15日發布的最新調查，回答身為美國人「極度驕傲」及「非常驕傲」的美國成人比例，分別為42％、21％，雙雙創2001年有此調查以來新低。

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