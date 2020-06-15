蓋洛普：美國人民族自豪感創新低 21:132020/06/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠病毒確診人數超過200萬冠於全球，加上非裔青年佛洛伊德之死再度掀起種族歧視風暴，美國人的民族自豪感創新低。據民調機構蓋洛普（Gallup）15日發布的最新調查，回答身為美國人「極度驕傲」及「非常驕傲」的美國成人比例，分別為42％、21％，雙雙創2001年有此調查以來新低。 (工商 ) #全球 #美國人 #蓋洛普 #民族自豪感 #創新低 也許您會感興趣 財經熱門新聞 快來終結連槓！ 威力彩今晚7.9億頭獎號出爐 - 財經 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 台積電斷貨5G晶片出手相救？ 三星爆驚天陰謀暗算華為 - 財經 華爾街大佬重砲轟多頭 美股恐來臨腰斬慘劇？ - 財經 曾獵殺美企狂賺10億 金融大鱷槍口面向港幣...慘遭反咬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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