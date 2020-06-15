新冠疫情大流行重創航空公司及機場，倫敦第二大機場蓋維克機場（Gatwick）執行長溫蓋特（Stewart Wingate）15日受訪指出，蓋維克旅客量要回復到疫情危機前的水準，恐怕要再等3至4年。迄至2019年底的9個月，進出蓋維克機場的旅客量不及3,700萬，與前一年相比增幅僅0.3％。

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