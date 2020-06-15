瑞典快時尚品牌H&M周一公布最新業績，本財年第2季（迄至5月31日）營收年跌50％，但跌幅小於預期，主要是該品牌多處市場的防疫限制放寬，且旗下門市陸續重新開張。H&M的Q2營收跌至286.6億瑞典克朗，但優於FactSet調查分析師預期的277億克朗。

(工商 )