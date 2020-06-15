歐盟15日向中國發出警告，決定採取前所未有的關稅措施，首次針對「接受國家補貼、位在海外的出口商」加徵關稅。

美媒15日報導，這是歐盟首次將矛頭指向「接受國家補貼、位在海外的出口商」。在此之前，歐洲的此類關稅僅針對出口商所在國提供的補貼。

歐盟的最新關稅措施主要針對玻璃纖維織物，這種工業產品可用於從風力渦輪機到體育器材的多個領域。向歐盟出口玻璃纖維織物的巨石埃及（Jushi Egypt）和恆石埃及（Hengshi Egypt）2間公司，因接受中國補貼，將遭課徵10.9%的反補貼關稅。

巨石埃及和恒石埃及的總部皆位於中埃蘇伊士經貿合作區，該合作區是中國「一帶一路」全球基礎設施發展計畫的一部分。

歐盟表示，巨石埃及和恒石埃及從中國和埃及政府獲取經濟利益，這些援助以及針對直接從中國運來的玻璃纖維織物的補貼，不公平地削弱了歐盟生產商，如芬蘭的Ahlstrom-Munksjo Oyj在歐洲市場的地位。

歐盟委員會在官方期刊中稱，包括比利時歐文斯科寧玻璃纖維有限責任公司（Owens Corning Fiberglas SPRL）和法國Chomarat紡織工業公司（Chomarat Textiles Industries SAS）等歐盟製造商都受到「實質損害」。

(中時 )