金門醫療專機的緊急救護維生設備終於完成安裝和驗證作業，立委陳玉珍今（15）日以前後拖延9個月，讓鄉親度過提心吊膽的「空窗期」，要求衛福部1個月內提出檢討報告，將整個過程交代清楚，並追究失職單位責任。

陳玉珍表示，醫療照護一直是金門鄉親最關心的事，政府每年花逾1億元租用醫療專機專責後送，卻也發生病患因緊急醫療設備無法上機，而在停機坪失去生命的悲劇。她從去年9、10月2度召開協調會起，每個月都追蹤進度，終於在本月10日促使緊急醫療救護設施獲得民航局驗證通過，改善金門後送醫療專機的服務能量。

但陳玉珍認為，相關單位的努力值得肯定和感謝，但衛福部及飛特立公司花了近9個月的時間，才完成緊急醫療設備安裝及驗證，其間造成醫療後送的「空窗期」仍是應正視的問題，不能因為事情告一段落，而馬虎了事。

陳玉珍說明，針對飛特立未能在自提的去年12月完成安裝和驗證，卻是在去年11月13日才正式向民航局申請安裝3項主要緊急醫療設備（主動脈氣球幫浦、葉克膜及心臟電擊器），同時有關緊急醫療設備拉力測試計畫，飛特立公司就寫了3個月，直到今年2月20日才送交民航局審查，毫無效率可言，也完全忽視數月來醫療後送的需求。

(中時 )