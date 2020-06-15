衛福部健保署針對部分醫材訂出自付差額的費用上限，未料引起醫界反彈。日前衛福部趕緊宣布，會暫緩實施新制。但資深媒體人黃光芹則批評，「哪裡錯了？」，她更直言，執政高層一見到醫師退群組才嚇得喊停。

衛福部健保署原本預計在8月實施「自付差額醫材收費上限」，但卻遭到醫界大力批評，此舉會害民眾在未來沒有選擇權，台灣醫療水準將會倒退，衛福部才緊急暫緩實施，就連行政院長蘇貞昌也批評衛福部思慮不周。

黃光芹對此則在臉書上開砲，「哪裡錯了？豈能遇到阻力就轉彎」，她認為，健保署訂出平準機制並沒有錯，倒是看到醫界跳腳、退出群組，執行政策的高層就嚇得喊停，部長陳時中和署長李伯璋被蓋火鍋，陳時中立刻說不一定要做，讓她忍不住反問，「那請問幹嘛要端出來？」。

黃光芹直言，才不是溝通不夠，會都已經開了44次，是敢不敢的問題，之前軍公教都敢揮刀，遇到醫界利益就嚇得縮手，最後她也一連提出3問，改革要不要做？健保破產要不要管？小老百姓權益要不要顧？

(中時電子報)