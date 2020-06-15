據統計，今年2～4月新增證券戶數約43.5萬戶，三個月的開戶數占了2019年全年開戶數的2/3，顯示投資人對台股認同度明顯提升。相準一般投資人日益增加，不少券商推出手機APP工具搶攻市占率，或藉線上講座吸引目光，小資族可多加善用資源，藉以優化選股功力。

如日盛證券，透過線上講座引導客戶利用日盛Ｏnline App的「財報模範生」及「合理股價」功能，挑出遭錯殺的優質個股；再透過日盛SmartAPP的「條件單功能」，設定買進價位，並搭配移動鎖利功能設定停利點。整套投資循環融合選股、合理價位、預掛買進、停利賣出的完整投資流程，讓投資人可以系統化的執行方式，克服心理。該App已有33.5萬人次使用，也開放非客戶體驗。

元富證券推出的「翻轉學堂」投資理財系列講座，自2月中起改以Youtube線上直播，投資人可在線上與講師互動，6～7月共3場講座，分別探討「散戶必學的保命交易法則」、「做好資產配置 安心面對股災」、「從日常生活中 領略美股投資術」等議題。

而凱基證券所打造的【凱基樂活投資人】LINE官方帳號，毋須額外下載APP，一站搞定從線上開戶到串連下單、查詢個股報價、走勢等，還可在LINE群聊中，邀請該官方帳號加入，在群聊中輸入股票代號或名稱，就會提供該檔個股的股價走勢及K線圖，方便群組好友立即進行討論、分享理財心得。

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