已於5月下旬聲請破產的全美第2大租車公司赫茲（Hertz），上周五獲破產法庭批准可發行多達10億美元新股籌資後，隨即申請發行5億美元普通股。但赫茲也發出警語，由於該公司處於破產階段，其股票可能會「一文不值」，赫茲周一盤前股價大跌20％。

(工商 )