英國防疫封鎖實施83天後於15日解封，防疫期間被迫關門的非必要商店重新開張，周一清早英國平價服飾零售商Primark門市外，就有顧客大排長龍準備進入店內消費。自英相強生3月23日下防疫封鎖令後，百貨公司、服飾零售商、電子商場、書店關閉至今。

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