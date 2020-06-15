高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員黃捷、陳致中，而連署行動也已展開。而黃捷今（15日）指出，自己冷靜看待，罷免案沒那麼容易，且由於連署書不能有一個錯字，加上鳳山的「鳳」字沒有這麼好寫，當初罷韓連署時，有人光是寫鳳山的「鳳」字就寫十次以上。對此，資深媒體人陳揮文今(15日)在廣播節目中談到此事時，忍不住笑了，直說「我覺得這件事很奇怪，如果我住鳳山，就一定去連署，她講的意思其實不是這樣，但聽起來很奇怪…」。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中提到，黃捷的意思是說，當初要連署罷免韓國瑜，有人鳳山的「鳳」不會寫，有人寫了十幾次，但現在換她被罷免，她就說鳳山的鳳沒這麼好寫，「你是要教大家去罷免你喔？幹嘛去說…只是筆劃比較多」。

陳揮文指出，真的覺得沒必要要求大家「鳳」，最後是四個點還是三點，這是一個連署形式，真的沒那麼…難道那張要作廢嗎？簡直莫名其妙；但他也批評黃捷，「我覺得妳連話都不會講、匪夷所思啦」。

針對被罷免，黃捷今也表示，不會去批評罷捷或質疑其正當性，罷捷案一年前就開始，近來轉趨積極，自己冷靜看待。

(中時電子報)