高雄市長補選一役，國民黨原本憂心推不出人選，不過近期地方上陸續有人表態參選，包括高雄市議員李雅靜、黃紹庭，以及前黃俊英競選幹部曾尹儷都表態參選，另外，擁有財經專業的國民黨不分區立委吳怡玎也被視為是「奇兵」。

雖然有人反對由吳怡玎參加補選，但是國民黨立院團總召林為洲被問及此事時表示，吳怡玎還不是候選人就已被網軍攻擊，因此可能是不錯的人選。

並且，這次2020大選，高雄市區域立委全部都是民進黨籍，國民黨籍的吳怡玎成為唯一在高雄出生的立委，雖然他是不分區立委，但一樣可以幫國民黨高雄市議員在中央發聲。

吳怡玎1979年生於高雄，高雄女中畢業，臺大工商管理學系學士、英國南安普敦大學碩士、英國倫敦帝國學院統計博士畢業，曾任高盛集團副總裁。父親是國民黨前立委吳光訓，母親是國民黨中常委吳陳瓊秋。

吳怡玎原本在2019年國民黨第1次公布的不分區名單中只排在安全名單外的第17名，但是因為這份名單備受批評，因此事隔3天之後，公布修正後的第2次不分區名單，吳怡玎神奇地從第17名上升到第9名，國民黨最後當選13位不分區立委，吳怡玎也順利成為其中之一。

這次高雄市長補選，國民黨還未提名人選，立委吳怡玎只是被點名，馬上被綠營網軍「只是堵藍」發動攻擊。國民黨團總召林為洲今天被問及此事時表示，吳怡玎還不是候選人就已被攻擊，可能是不錯的人選。

(中時電子報)