北京疫情爆發第2波新冠疫情，病毒傳播來源尚未查出，但隨著確診人數增加，外界質疑是否重啟已經關閉的小湯山醫院，大陸疾控中心專家吳尊友表示，當前北京疫情形勢下，要做好新發地疫情相關的傳播鏈條梳理以及人員的追蹤和管理，這部分非常重要，是切斷疫情擴散最重要的源頭。至於是否重啟小湯山醫院，他表示，要有預案，不能等疫情大了才準備。

據《人民日報》報導，北京突然出現的第二波新冠病毒疫情已連續4日擴大確診規模，在周一(15日)報告了新增36例確診病例，等於是4天內新增本土病例已達到79人。大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，目前尚無直接證據顯示鮭魚是傳播源頭，初步調查病毒源頭是外地引進。

他表示，從病毒的組成結構來看，此次病毒不像北京2個月以前出現病例的毒株，更像歐洲的。但是，歐洲的病毒株不代表來自歐洲國家，歐洲的概念是廣泛的，包括要跟美國病毒毒株進行分析，因為美國病毒也大部分來自歐洲，俄羅斯的病例大部分也是源於歐洲，也就是說毒株源於歐洲可能來自歐洲國家，也可能來自美洲國家，也可能來自俄羅斯。即便是東北內蒙輸入病例，雖然在俄羅斯感染，但病毒株也屬歐洲分支，病毒株未來還有待與進一步的收集資訊來説明判斷。

至於要不要重新啟動小湯山醫院？吳尊友認為，得有預案，做到有備無患，不能等疫情大了之後才做準備。寧信其有，不可信其無。我們的樂觀也是建立在有充分準備、全面落實防疫措施的基礎上，而不是盲目的樂觀。

小湯山醫院位於北京市昌平區小湯山鎮，1958年就設置療養醫院。2003年SARS事件期間，大陸衛生部及北京市政府開闢小湯山醫院預留發展用地，另行設立一家非典（SARS）專科醫院，對SARS病患進行集中收治，此臨時醫院後於2010年拆除。2020年初因新型冠狀病毒肺炎疫情，北京市啟動重建工作，開始派人進行醫院修繕工程，作為輕症病患的收治場所。在不久前北京周邊疫情趨緩，院中病患皆治癒出院，已暫時封閉。如果重啟小湯山醫院，就等於是確定北京疫情大幅擴散，全面進入對抗第2波新冠疫情作戰。

(中時電子報)