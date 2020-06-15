據日本共同社報導，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）15日發布估算數據稱，截至今年1月全球核彈頭總數達1.34萬枚，較去年同期減少465枚（約3％）。全球整體持續呈減少趨勢，但去年為20至30枚的北韓增加到30至40枚。該研究所對全體擁核國家的核武器現代化動向表示關切。

北韓去年反覆實施新型短程彈道飛彈和潛射彈道飛彈（SLBM）的發射試驗。該研究多指出，雖然未實施遠程彈道飛彈等試驗，但「（北韓）將核開發計劃定位為安全保障戰略的根基，優先實施的現狀不變」。

據該研究所的報告稱，由於擁有整體約九成核彈頭的美國與俄羅斯推進廢棄舊核彈頭的工作，全球核彈頭數量減少。另一方面，兩國等也在推進核武器現代化。

去年8月美俄間《中程飛彈條約》（INF）失效，此外將於明年2月迎來期限的《新削減戰略武器條約》（新START）延長談判也處於膠著狀態。該研究所警告稱，若兩國間留下的唯一核裁軍框架消失，格局會出現轉變，「也可能導致軍備擴充競爭」。

各國中核彈頭擁有數量最多的是俄羅斯，為6375枚。之後依次為美國5800枚、中國大陸320枚、法國290枚。英國、印度和巴基斯坦的數量均較去年增多。由於北韓擁有數量不確切，該研究所表示未將其計入全球整體數據。

(中時 )