今年創校101年的中興大學15日表示，上周六、日舉行惠蓀林場校友會館整修落成及聯誼活動，特別頒發「校友證尊榮卡」給捐款百萬以上的校友，包含程泰集團董事長楊德華、順天建設董事長柯興樹、曾任寶成國際集團第三事業群及鞋合資事業總部總經理龔松煙，及力山工業總經理王冠祥等多人。

中興大學校友總會與母校，13、14日聯合舉辦兩天一夜的菁英校友聯誼活動，來自各地的校友，包含理監事、顧問、會務諮詢委員、會務顧問、師長及眷屬近300人，齊聚惠蓀林場。

在興大校長薛富盛與校友總會理事長蔡其昌主持下，不僅召開理監事聯席會、進行校務報告，同時為惠蓀林場校友會館整修落成揭牌。

蔡其昌表示，此次擴大舉辦有二個重要的意義，一來是疫情趨緩，希望大家能多出門走走，可帶動消費；二來鼓勵大家帶眷屬，為家庭情感增溫，也藉由校友聯誼，增加交流互動。

另外，興大也正規劃興建校史館，校友總會特別響應，由蔡其昌理事長代表總會捐贈200萬元，由薛富盛校長授贈。此舉也達拋磚引玉的效果，校友們熱鬧響應，累計當天募款金額達到八百餘萬元。其中，受疫情影響無法出席的海外校友，包含美國北加州校友會、南加州校友會、中西部校友會、馬來西亞校友會、香港校友會、越南校友會等，則透過線上連線方式參與。

會中特別頒發「校友證尊榮卡」給捐款百萬以上的校友，包括程泰集團董事長楊德華、順天建設董事長柯興樹、新英機械董事長何永裕、曾任寶成集團第三事業群及鞋合資事業總部總經理龔松煙、力山工業總經理王冠祥、鴻標建設董事長陳錦標、九昌投資董事長王逸華、樺欣機械董事長莊嘉郁、加特福生技董事長程伶輝、福倫連鎖藥局總經理林澤輝、唯勝工業董事長楊鴻銘、澄朗興業董事長林崇億、台北大學校友總會榮譽理事長謝士滄、上洋自動機器董事長吳明富，及瑞士銀行台中分行執行副總裁楊琇惠等。

興大惠蓀林場校友會館的源起，是為提供校友休閒聚會的場所，2009年裝修完工揭牌，歷經10年，因山區多雨潮濕及防水層年久失效造成漏水等問題，2019年在校長薛富盛鼎力支持下，校方斥資700萬元，並響應政府國產樹材利用政策，館內原木吧檯及房間屏風，皆利用林場自產的相思樹材進行整修，林木生於斯、長於斯，也回饋於斯。

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