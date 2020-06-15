蔡英文總統今天與綠委茶敘表示，高教退場和雙語國家是她第二任期要推動的重要政策，應該大破大立，希望立法院下會期列為重點，儘速推動修法。綠委也承諾會將「私立大專校院轉型及退場條例」等草案，列為優先法案。

蔡英文總統與民進黨立委分批茶敘，今天是最後一批，邀請民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅、蘇巧慧、范雲、周春米、莊競程、黃秀芳等教育文化及衛環委員會立委參與。

轉述，蔡在茶敘中主動提及「雙語國家」政策和「高教退場轉型」議題，希望能儘速推動相關修法。

吳思瑤指出，副總統賴清德在擔任行政院時，就拍板將雙語國家政策上路，蔡英文總統希望能加速相關的配套跟修法，以提高台灣在國際間的競爭力。並強調這是她第二任期很重要的政策跟使命，希望立委能儘速協助修法，並協助教育部研擬政策的配套措施。

綠委轉述，蔡英文總統提及為了推動雙語國家政策，她致電教育部長潘文忠詢問推動進度，潘文忠告知之前因為總統和立委大選，擔心政策在討論尚不完整時就宣佈，可能引起極大爭議而暫緩。

但蔡英文認為雙語國家政策對台灣非常重要，她舉例像是與各國簽訂合約、談武器採購等等，涉及到非常專業的議題，如果英語能力不好會很困難，因此她要求國防部訓練的人才要會講英語，並能閱讀英文雜誌和期刊，以後才有辦法去跟外國人談。

由於雙語國家政策涉及相當多的法規，包括國民教育法、高級中等教育法、私校法、幼保相關實施準則等，蔡英文請相關委員會政策小組，會同教育部逐一盤點再陸續修正鬆綁。

此外，針對高教的退場與轉型問題，蔡英文總統認為退場機制要大破大立，吳思瑤表示，她身為下會期召委，等教育部將「私校轉型及退場條例修正草案」送到交立法院之後，就會列為下會期會優先法案。

她說，高教退場除了「公併公」、「私併私」之外，教育部對於「公併私」也採取開放態度，將朝向研議的方向來進行，蔡英文則希望研議過程不要太過拖長時間，「公私併」部分，也建議可用實驗沙盒方式試行。還說陽明大學與交通大學合併，就會是非常重要案子，她非常期待，

吳思瑤也建議應開放境外生，恢復高教正常化，在暑假期間採分流、分階段讓境外生來台。她說，據她了解，教育部已經準備好，目前各部會在最後協調階段，蔡總統表示會朝正向政策宣布，「近期應該會拍板」。

至於近期醫材健保自負額調整相關政策，衛福部長陳時中宣布暫緩實施、2個月內再議，綠委向蔡英文建議，該政策無助節省健保支出，並可能排擠品質較好的醫材，應該完全暫緩，等到溝通結束再重新提出。

蔡英文也認為，政策事緩則圓，不要急著上路，可先著手建立醫材價格透明機制，希望綠委能先盤點問題所在。

(中時 )