蔡政府推動長照2.0，蔡總統去年還喊出長照2.0升級，總經費要達600億元。監察院今天公布調查報告，共列出政策導致住宿型及醫療機構人力流失等3大主要缺失，對衛福部提出糾正。

監察院表示，長照2.0，衛福部汲汲於拓展長照服務據點佈建及服務提供數量，欠缺服務提供之監測與品質管控；另政策造成住宿型機構及醫療機構的照顧及專業人力流失，迫使機構負荷量大增。

監委尹祚芊、楊美鈴提出的調查報告並指，長照1.0到長照2.0，實施逾10年，預算從2008年28.45億元，到2018年的267.09億元，暴增近10倍，服務據點遍布全省，卻有完全無自我照顧能力者躺在機構而無人聞問，甚至每月還得繳交2.5～4.5萬元不等的「生活照顧費」！

此外，監察院報告也說，長照2.0改變給支付制度，有居家照服員月薪高達10萬元，造成人力大挪移，住宿型機構與醫院首當其衝，護理師淪為最大受害者！

監委表示，衛福部自2018年起正式實施長照2.0給支付基準，將過去長照1.0以「時數」給付額度，改採以「服務項目」(照顧組合)為計價單位，同時透過加成機制使照顧困難個案的居家照服員獲得較高薪資，並以居家照服員平均每月薪資達3萬2000元、時薪達200元為目標，期增加留任誘因。

但新制推動結果，居家照服員薪資明顯提升，依監察院訪視2家B級單位得知，薪資平均約可達5萬元，部分可高達7萬元，甚有高達10萬元的案例。因此，投入居家服務的照服員人力近年明顯倍增，2017年至2019 各年度分別計1萬478人、1萬3,677人、2萬588人，且2019年人力已是2008年的5倍。

(中時 )