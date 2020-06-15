國民黨主席江啟臣今晚在臉書表示，他今天回訪美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，表達國民黨必須在華府重新設立代表處，酈英傑回應樂見國民黨在華府重新設立代表處，增進方即時溝通與合作。

江啟臣說，國民黨一直以來都跟美國有良好且深遠的互動，今年3月他剛當選國民黨主席，酈英傑處長來訪，聊了許久仍覺意猶未盡，會後約定擇期再會。今天他回訪AIT，針對兩國疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交以及城市交流等多項議題廣泛交換意見。

據悉，江啟臣今早由副秘書長黃奎博、國際事務部主任李大中陪同赴 AIT，與酈英傑會談約45分鐘。

江啟臣在臉書說，酈英傑告訴他，美國一向把台灣視為可靠的貿易夥伴，國民黨14個執政縣市與美國地方政府合作交流，對雙方均有利。在政黨外交方面，他表達國民黨必須在華府重新設立代表處，酈英傑處長回應樂見國民黨在華府重新設立代表處，增進方即時溝通與合作。

江啟臣說，他參選黨主席時其中一個重要的政見，就是要視野國際化，成立各國聯繫管道，爭取國際合作與支持，國民黨執政時可以透過外交部可以直接與各國建立聯繫管道。但在野之後，幾乎沒有與國民黨正式溝通的管道，讓國民黨在面對友邦誤解時，毫無說明反駁的空間，現在他會全力實踐，讓國民黨能夠放眼國際，爭取更多國際支持。

(中時 )