中華網龍旗下自製MMOPRG手遊《黃易群俠傳M》於6/7及6/13先後舉辦高雄場、台北場玩家交流會活動，聚集來自北中南各地的《黃易群俠傳ONLINE》老玩家，製作團隊不僅在現場展演遊戲開發的歷程，更首度公開《黃易群俠傳M》遊戲試玩版本，讓現場玩家搶先體驗！

為感謝玩家們踴躍報名，6/13官方舉辦的線上交流會中，除了讓參加直播活動的民眾能抽選限量紀念週邊外，中華網龍總經理 呂學森也親臨活動現場，登台致謝所有期待《黃易群俠傳M》玩家，並驚喜宣布刪檔封測活動即將啟動！

●黃易群俠齊聚揚州城 重拾打坐練功的記憶！

玩家們熱情喊出：「黃易派來的！」 再現經典橋段〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

《黃易群俠傳M》於6/7、6/13舉辦高雄、台北交流會已圓滿落幕，回顧活動當天暑氣逼人，依舊難抵玩家熱情！正式進入會場前，幾位穿越時空的古代官兵玩家駐守入口，對前來的玩家喊道「你是誰派來的？」，眾人立即大聲回應「黃易派來的！」重現穿越經典橋段。

現場重現《黃易群俠傳ONLINE》遊戲中，玩家齊聚揚州城打坐場景，拍照打卡拿好禮〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

會場裡到處可以聽見熟悉的遊戲背景音樂，還有掉落在揚州城的時光機場景佈置。玩家熟練地盤起雙腿、重現當年在遊戲中打坐的模樣！

●穿越武俠始祖！端遊重製再進化

主持人化身瘋狂科學家「馬博士」和製作人一起帶領玩家穿越時空〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

沿續武俠曠世經典之作《黃易群俠傳ONLINE》精神，《黃易群俠傳M》遊戲製作人莊凱雄在現場展示分享遊戲開發歷程；強調不僅致力保留端遊的原汁原味內容，轉型M化後，也格外注重提升系統、畫面的重製。

●經典活動全不漏，手遊復刻爽快體驗

華碩ROG Phone II專業電競手機參與活動〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

活動過程中，官方首度公開完整試玩版本讓現場玩家體驗！《黃易群俠傳M》開發團隊表示，未來上市後，技術執行上會朝所有手機都能玩的方向努力；而在交流會現場，為了讓首批體驗玩家能有最順暢、最頂級的MMO手感操作，特別邀請華碩ROG Phone II專業電競手機參與活動，以高規格呈現遊戲頂級品質，讓老玩家進行試玩。玩家們當場與製作人一同進入遊戲、線上交流。

開放時空副本「香家密窟」讓現場玩家組隊一起重溫當年熱血！〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

在工作人員協助下，玩家分組前往，經典副本─香家密窟，任務中除了搶救被綁架的喜兒外，還有隱藏BOSS在等待大家，高度復刻端遊中殺王、打寶的遊戲樂趣！此外，最受玩家喜愛的衝等活動─大俠選邊站、決戰修羅島，當天也全部開放玩家一一進入體驗！試玩現場高手雲集，更有玩家連續五次成為修羅王，挑戰過程相當精彩！

●「我是黃易派來的！」通關密語拿永久VIP！

「黃易特工錶」內含一組永久VIP虛寶序號，現場玩家紛紛舉手爭取〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

主持人邀請現場玩家進行小遊戲，上台喊出「黃易派來的！」且分貝達標，即可獲得官方特別訂做的「黃易特工錶」(內含一組永久VIP資格)，遊戲製作人並大方承諾，「只要遊戲伺服器存在的一天，序號終身有效！」現場玩家紛紛上台挑戰！

●「大師密令」刪檔封測活動即將開放！

黃太太的信〈圖/黃易群俠傳M官方提供〉

回顧《黃易群俠傳Online》到《黃易群俠傳M》歷時14年進化再製，遊戲製作人感慨「過往《黃易群俠傳》遊戲上市相關的發布會，黃易老師都會親自到場為我們加油打氣，但很遺憾老師再也無法到場」因此特別準備《黃易群俠傳》回顧影片要向黃易老師致敬。

中華網龍總經理 呂學森也親臨現場，帶來遠在香港的黃易老師妻子的書信「《黃易群俠傳Online》推出至今已經14年，當年所創下的迴響，黃易老師感念在心」，「當時知道後續有手機版本製作的計畫，老師更是投入與在意。黃易老師知道，透過手機版本，將可以串連更廣大的書友、跨越更大的疆界！」呂總經理進一步表示，「雖然黃易老師已破碎虛空而去，但老師的精神會一直存在《黃易群俠傳M》中」。同時中華網龍也鄭重宣布《黃易群俠傳Ｍ》封測活動即將展開，更多詳細資訊，請密切鎖定官方粉絲專頁公告。

(科技)