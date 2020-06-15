全美各大城市逐步解封，美國5月份經濟數據出現觸底跡象，然而，包括佛羅里達州等地的新冠肺炎新增確診病例數卻創3月以來新高紀錄，讓市場壟罩在二次疫情的陰影下，亞股周一全面收黑，美期指更一度大跌超過900點，隨後跌勢收斂，美股盤前仍大跌近600點。道瓊指數周一(15)開盤大跌641.62點、以24,963.92點開出，隨後跌勢擴大至近700點。

截至台北時間15日晚間9點35分，道瓊指數跌698.75點或2.73%、暫報24,906.79點；標普500指數跌2.33%點或2.33%、暫報2,970.37點，失守3000點關卡；那斯達克指數跌152.42點或1.59%、暫報9,436.39點。台積電ADR股價跌1.4美元或2.50%、暫報54.6美元。

布蘭特期油每桶跌0.96美元或2.48%、暫報37.77美元；紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨每桶跌1.49美元或4.11%、暫報34.77美元。

(中時電子報)