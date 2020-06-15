外來種互花米草莖葉比較寬大，可長到100-150公分，在原生地北美海岸素有「灘地殺手」的惡名。10年入侵台灣中西部海岸，對生態造成嚴重影響。（惠朋國際企業鳥人俱樂部提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府近期規劃，將移除大肚溪外來種「互花米草」，來保護大肚溪口沿岸生態，但有環團反映，被規劃除去的部分區域，有些是被列入台灣瀕危級的稀有植物「雲林莞草」，引發環團抗議，希望能刀下留草，彰化縣政府農務暨植物保護科回應，未來會安排專家，擔任承包廠商顧問，盡力保護「雲林莞草」棲息地。

彰化縣政府林務暨野生動物保護科長蘇啟懷表示，「互花米草」繁殖力強，近來嚴重侵害彰化大肚溪沿岸生態，縣府主動爭取前瞻經費1300萬，辦理清除「互花米草」計畫，預計移除面積約2公頃，而民眾擔心會有誤殺瀕危「雲林莞草」的情況，縣府有要求廠商，在施工時需請專家學者，在現場擔任顧問，避免誤殺的情形發生。

蘇啟懷說，現場移除的「互花米草」，也會原地復育「雲林莞草」，民眾對於根除區域，「互花米草」與「雲林莞草」的認定部分持有疑慮，會再邀請民間環團與專家學者，到現場會勘，希望在環境保育及生態維護上面，能做到兩全其美。

第四河川局副局長董志剛表示，「互花米草」是外來入侵植物，確實危害灘地生態環境，彰化縣政府提出移除「互花米草」的相關計畫，目前尚未送審，但確切目標是移除「互花米草」，因此不會有「雲林莞草」遭「誤殺」的情形，站在生態保育的角度，會盡力來維持台灣原生植物的保護，呼籲民眾勿過度恐慌。

(中時 )