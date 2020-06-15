大聯盟官網陸續選出各隊每個位置的史上最佳選手，其中洋基隊救援投手毫無疑問由李維拉（Mariano Rivera）獲選。他在1995-2013年效力大聯盟期間都在待在洋基隊，畢生拿下652次救援成功，不僅是洋基隊、更是大聯盟史上的「救援王」。

李維拉手上有5枚世界大賽冠軍戒，13次入選美國聯盟明星隊參加大聯盟明星賽。更在2018年底的美國棒球名人堂票選中，囊括了全部425張選票，成為史上第一位全票入堂的候選人，稱他是史上最偉大的「終結者」絕不為過。

此外，響尾蛇隊史最佳救援投手則由韓籍的金炳賢當選，側投的他在1999-2003年效力響尾蛇，後來被交易出去，2007年輾轉回鍋，總共為該隊拿下70次救援成功。不過他在2001年世界大賽第4、5戰都搞砸領先，害球隊遭到逆轉落敗。所幸第6、7戰響尾蛇都擊敗洋基隊，金炳賢也成為首位擁有冠軍戒的韓籍球員。

後來響尾蛇隊嘗試將金炳賢調整為先發投手，效果不理想，2008年起他便未在大聯盟出賽。接著輾轉加盟日職、韓職球隊，甚至遠赴多明尼加、澳洲打球，2019年初年滿40歲才宣布引退。

(中時 )