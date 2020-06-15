北部地區一名人夫搞婚外情，還與「小三」搭上一筆財務糾紛而鬧上法院，人夫的老婆在幫他整理訴訟資料，竟發現丈夫與「小三」的一段鹹濕對話，甚至2人還在三太子神明前嘿咻，氣得人妻崩潰，一狀告上法院。

在人妻提告的資訊中，丈夫與「小三」交往甚密，竟然瞞著她在外有過20餘次親密行為，最讓他難以忍受的是，「小三」誇讚老公「很厲害」、「我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」，糾纏她丈夫不放。

還有她老公被「小三」死纏不放，回傳給對方的一段鹹濕話，「一男一女於XXXX自助餐內上演活春宮給XX三太子觀看，去問問三太子，是誰勾引誰，是誰先脫下褲子讓人從後面X」，而且日期、時間都寫得很清楚。

正宮一肚子火，先告求償精神撫慰金，再提妨害家庭告訴。庭訊時，「小三」稱說，她是因為向人夫借錢，所以答應上床，而且稱說他已經離婚。

不過，法官並沒有採信「小三」的說法，判決「小三」賠償正宮15萬元。另外，依相姦罪判「小三」有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

(中時電子報)